İstanbul Gaziantep otobüsünde skandal görüntü: Şoförler seyir halinde koltuk değişimi yaptı | Video

İstanbul'dan Gaziantep'e seyir halinde olan yolcu otobüsünde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Şoförlerin koltuk değişimi yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.