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İstanbul Havalimanı'nda uçaklara buzlanmaya karşı

İstanbul Havalimanı'nda uçaklara buzlanmaya karşı "de-icing" işlemi uygulanıyor | Video

11.02.2025 | 14:52

İGA İstanbul Havalimanı'nda uçaklar "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Havalimanında seferlerde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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İstanbul'da başlayan kar yağışı özellikle şehrin kuzey ilçelerinde etkisini gösterdi. İGA İstanbul Havalimanı'nda da kar yağışına karşı önlemler arttırıldı. Havalimanı'nda uçaklar pist başında "de-icing" ve "anti icing" adı verilen işlemle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmazken, yağışın artması ihtimaline karşı apronda kar küreme araçları ve temizlik araçları hazır tutuluyor.
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