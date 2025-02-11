İstanbul Havalimanı'nda uçaklara buzlanmaya karşı "de-icing" işlemi uygulanıyor | Video 11.02.2025 | 14:52 İGA İstanbul Havalimanı'nda uçaklar "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Havalimanında seferlerde herhangi bir aksama yaşanmıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da başlayan kar yağışı özellikle şehrin kuzey ilçelerinde etkisini gösterdi. İGA İstanbul Havalimanı'nda da kar yağışına karşı önlemler arttırıldı. Havalimanı'nda uçaklar pist başında "de-icing" ve "anti icing" adı verilen işlemle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmazken, yağışın artması ihtimaline karşı apronda kar küreme araçları ve temizlik araçları hazır tutuluyor.