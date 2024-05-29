İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Ayakkabı tabanına uyuşturucu zulalamışlar | Video
İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda spor ayakkabılarının tabanına zulalanan bir miktar uyuşturucu bulundu. 3 operasyonda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızı ele geçirildi.
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