İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu: Ayakkabı tabanına uyuşturucu zulalamışlar | Video 29.05.2024 | 13:39 İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda spor ayakkabılarının tabanına zulalanan bir miktar uyuşturucu bulundu. 3 operasyonda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızı ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, son günlerde 3 farklı operasyon gerçekleştirdi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada operasyonlarda 14,2 kilo khat, 1,7 kilo kokain ve 2,2 kilo afyon sakızının ele geçirildiği duyuruldu. İstanbul Havalimanı'nda bagaj bandında bekleyen bir yolcudan şüphelenilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Yolcu durduruldu ve arama yapıldı. Şüpheli yolcunun sorgusunun ardından üst ve bagajlarında yapılan aramalarda, bagaj içerisinde bulunan spor ayakkabılarının tabanına ve bagajlara gizlenmiş uyuşturucu maddelerin ele geçirildi. Olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.