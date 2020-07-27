Video Yaşam İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video

İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video

İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video
27.07.2020 | 10:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video 02:26
İstanbul Heybeliada'da batan tekneden kurtulanlar o anları anlattı | Video 27.07.2020 | 10:44
Son Dakika Haberi: İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği | Video 01:10
Son Dakika Haberi: İstanbul Beyoğlu'nda yangın paniği | Video 27.07.2020 | 10:19
Son Dakika Haberi: İstanbul'da trafikte terör saçan zanlı hakkında flaş gelişme | Video 02:24
Son Dakika Haberi: İstanbul'da trafikte terör saçan zanlı hakkında flaş gelişme | Video 27.07.2020 | 09:16
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu baskını: 4 tutuklama | Video 01:17
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu baskını: 4 tutuklama | Video 27.07.2020 | 10:11
Son Dakika Haberi İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği | Video 02:15
Son Dakika Haberi İstanbul Beşiktaş'ta halk otobüsünde yangın paniği | Video 27.07.2020 | 09:21
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı | Video 04:31
Son Dakika Haberi: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yaralı | Video 27.07.2020 | 09:21
Son Dakika: İstanbul Sultanbeyli'de yangın | Video 02:31
Son Dakika: İstanbul Sultanbeyli'de yangın | Video 27.07.2020 | 09:16
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı | Video 00:54
Diyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait hizmet aracı yakıldı | Video 27.07.2020 | 01:32
İstanbul’da plajlara jandarma denetimi! Sosyal mesafe denetlemesi yapıldı | Video 01:09
İstanbul’da plajlara jandarma denetimi! Sosyal mesafe denetlemesi yapıldı | Video 26.07.2020 | 21:52
Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı! Hem idari hem de adli işlem | Video 00:23
Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı! Hem idari hem de adli işlem | Video 26.07.2020 | 21:06
Heybeliada açıklarında faciadan dönüldü! 27 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu | Video 02:14
Heybeliada açıklarında faciadan dönüldü! 27 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu | Video 26.07.2020 | 20:11
Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı | Video 01:26
Kartal'da 7 yaşındaki kızın saçları yürüyen merdivene sıkıştı | Video 26.07.2020 | 18:47
Denizli'de çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı | Video 03:38
Denizli'de çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı | Video 26.07.2020 | 18:11
İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video 01:31
İzmir'de pompalı tüfekle saldırı 2 yaralı | Video 26.07.2020 | 16:30
Son dakika Haberi: İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki kız çocuğuna yürüyen merdivende dehşet | Video 03:19
Son dakika Haberi: İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki kız çocuğuna yürüyen merdivende dehşet | Video 26.07.2020 | 16:06
Son Dakika Haberi: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı! | Video 00:23
Son Dakika Haberi: İstanbul Kadıköy'de İETT otobüsü kazası: 5 yaralı! | Video 26.07.2020 | 14:50
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video 02:56
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video 26.07.2020 | 14:21
Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video 01:16
Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video 26.07.2020 | 14:03
Son Dakika Haberi: İstanbul'da skandal yat partisinden tepki çeken şok görüntüler | Video 01:04
Son Dakika Haberi: İstanbul'da skandal yat partisinden tepki çeken şok görüntüler | Video 26.07.2020 | 12:53
Köpek saldırısı kamerada! Kadının etrafını bir anda saran köpek sürüsü... | Video 01:29
Köpek saldırısı kamerada! Kadının etrafını bir anda saran köpek sürüsü... | Video 26.07.2020 | 12:33

İstanbul Heybeliada'da doğum kutlamasında dönerken bindikleri tekne batan kazazedeler o anları anlattı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA