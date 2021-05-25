Video Yaşam İstanbul Küçükçekmece'de vahşi cinayet! Annesinin bacağını kesip etlerini... Dehşetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de vahşi cinayet! Annesinin bacağını kesip etlerini... Dehşetin detayları ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de vahşi cinayet! Annesinin bacağını kesip etlerini... Dehşetin detayları ortaya çıktı
25.05.2021 | 09:43

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İstanbul Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık'ın kızı Tuğçe S. tarafından vahşice öldürülmesi olayına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tuğçe S.'nin, annesinin başını keserek su dolu tencereye koyduğu, sol bacağını kesip etlerini bıçakla sıyırdığı belirlendi.

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İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda Tuğçe S. (35), tartıştığı annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) başını satırla keserek öldürmüş, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Kan donduran olaya ait yeni detaylar ortaya çıktı.


Bacağını kesip, etlerini leğene koymuş
4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenilen Tuğçe S.'nin tartıştığı annesini satırla öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi. Tuğçe S.'nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu ortaya çıktı.


Annesini vahşice öldüren Tuğçe S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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