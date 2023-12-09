Video Yaşam İstanbul Maltepe'deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı!
İstanbul Maltepe'deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı!

İstanbul Maltepe'deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı!

09.12.2023 | 11:31

İstanbul Maltepe'de bir atölyede ısınmak için yakılan sobaya tiner döken Z.Ç. patlama sonrası ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan alüminyum atölyesinde meydana geldi. 3 çalışan ısınmak için sobayı yaktı. Çalışanlardan Z. Ç. elindeki tiner dolu tenekeden bir bölümünü sobayı tutuşturmak için döktü. Soba alev aldı. Yanına bir arkadaşı da gelerek soba başında bir süre ısındı. Alevler etkisini yitirince Z.Ç. elindeki teneke kutudan tekrar tiner dökmek istedi. Ancak bir anda patlama oldu. Z.Ç alevler arasında kaldı. Can havli ile alevlerden korunmak için atölye içinde koşmaya başlayan Z.Ç. kendini yere bıraktıktan sonra iş arkadaşları müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, patlama sonrası ağır yaralanan Z.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Z.Ç.'nin tedavisi sürerken yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Maltepe’deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı! 00:25
İstanbul Maltepe'deki alevli dehşet kamerada... Sobaya tiner dökünce bomba gibi patladı! 09.12.2023 | 11:31
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 00:43
100 bin liralık ziynet eşyası çaldı… Yaşı 16, suç kaydı 21… 09.12.2023 | 11:07
İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 00:37
İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu madde satıcılarına suçüstü! 09.12.2023 | 11:07
Survivor All Star 2024 ilk tanıtımı yayınlandı! 01:27
Survivor All Star 2024 ilk tanıtımı yayınlandı! 09.12.2023 | 11:21
Birisi soba, diğeri alet çantası çaldı, o anlar kamerada 01:38
Birisi soba, diğeri alet çantası çaldı, o anlar kamerada 09.12.2023 | 10:44
Ersa Erol’da gözyaşları sel oldu! 32 yıllık mucize canlı yayında gerçek oldu 02:18
Ersa Erol'da gözyaşları sel oldu! 32 yıllık mucize canlı yayında gerçek oldu 09.12.2023 | 09:17
Kocaeli’de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 01:54
Kocaeli'de fabrika yangını... Olay yerinden son dakika görüntüleri kamerada! 09.12.2023 | 08:55
Bursa’da 17 kaçak göçmen yakalandı 00:56
Bursa'da 17 kaçak göçmen yakalandı 09.12.2023 | 08:55
Keşan’da kar yağışı başladı 00:38
Keşan'da kar yağışı başladı 08.12.2023 | 23:29
Hatay’da klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu 02:14
Hatay’da klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu 08.12.2023 | 21:52
Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu 27:22
Gözyaşları sel oldu! 32 yıl sonra kardeşine Esra Erol’da kavuştu 08.12.2023 | 21:05
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:56
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 08.12.2023 | 16:33
AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 öğrenci gözaltında | Video 01:14
AVM tuvaletinde arkadaşını darp eden 5 öğrenci gözaltında | Video 08.12.2023 | 16:07
Yunan adalarına vize serbestisi kararı Marmaris’te olumlu karşılandı | Video 03:03
Yunan adalarına vize serbestisi kararı Marmaris'te olumlu karşılandı | Video 08.12.2023 | 16:07
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:11
Denizlispor eski başkanını bıçaklayan taksicinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 08.12.2023 | 15:07
Esenyurt’ta tekel baskınının detayları ortaya çıktı: 700 bin ödedik işyerini devretmedi | Video 03:17
Esenyurt’ta tekel baskınının detayları ortaya çıktı: "700 bin ödedik işyerini devretmedi" | Video 08.12.2023 | 15:07
On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video 00:56
On yıl hapis cezası ile aranıyordu, Marmaris’te yakalandı | Video 08.12.2023 | 15:07
Samsun’da aracından 3 kilo 950 gram skunk çıkan tır sürücüsü tutuklandı | Video 00:22
Samsun'da aracından 3 kilo 950 gram skunk çıkan tır sürücüsü tutuklandı | Video 08.12.2023 | 15:07
Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor 02:13
Saat&Saat, Kadın İstihdamını Güçlendirecek Eşsiz Bir Projeyle Öne Çıkıyor 08.12.2023 | 15:17
Karaman’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:26
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 08.12.2023 | 15:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA