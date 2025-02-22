Video Yaşam İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu; 27 gözaltı | Video
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu; 27 gözaltı | Video

İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu; 27 gözaltı | Video

22.02.2025 | 13:10

İstanbul merkezli 17 ilde, bir bankanın internet bankacılığı uygulamasına yetkisiz erişim sağlayarak 33 kişinin hesabındaki toplam 5 milyon 416 bin lira parayı kendi hesaplarına aktaran şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bankanın internet bankacılığı uygulamasına özellikle insanların uyuduğu gece saatlerinde yetkisiz erişim sağlayan ve 33 kişinin hesabındaki 5 milyon 416 bin lirayı çeken şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 37 şüphelinin izine rastlayan ekipler, zanlıların söz konusu paraları, kendilerine ait kripto borsa hesaplarına ya da 14 farklı banka hesaplarına yönlendirdiğini saptadı. Çalışmaların devamında şüphelilerin paraları ATM'lerden çektikleri belirlendi.

Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra tespit edilen 33 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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