İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 09.10.2023 | 12:23 İSTANBUL Merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hacizli otomobilleri illegal yoldan satın alarak, motor ve şase numaralarını değiştirip pazarladıkları öğrenildi. Şüphelilerle birlikte 5 otomobil ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüphelilerin hacizli otomobilleri sahiplerinden ucuza satın aldıklarını; bu araçların motor ve şase numaralarını değiştirerek düzenledikleri sahte belgelerle sattıklarını belirlendi. Operasyonlarda sahte belgelerle satışa hazır durumdaki 5 otomobile el koyuldu. Oto hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mağdurlardan yönetmen Gaffar Karpuzcular, "Bu şahıslardan otomobil almıştım. 6 ay bindikten sonra polis beni arayarak aracı getirmemi istedi. Üniversite de yapılan incelemede otomobilin motor şase numaralarının değiştirildiği ortaya çıktı. Otomobil elimden gitti. Otomobil alacaklar mutlaka güvendiği kişilerden araç alsınlar. Şüphelilerden şikayetçiyim" dedi.