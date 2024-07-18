İstanbul Sancaktepe’de kuyumcu soygunu: Milyonlarca liralık altını böyle çaldılar!

İstanbul'da maskeli üç kişi, filmleri aratmayan bir soyguna imza attı. Girdikleri kuyumcudan milyonlarca liralık altın çalan hırsızlar, kuyumcuyu dizlerinden yaraladı. İstanbul polisi ise nefes kesen bir operasyona imza attı. Tam 300 kilometre iz sürüp hırsızları yakaladı!