İstanbul Sultangazi'de boğazında yemek kalan martı adeta yardım istedi

İstanbul Sultangazi'de boğazına takılan tavuk budu nedeniyle nefes almakta güçlük çeken martı, bir marketin önünde oturan gençlerden adeta yardım istedi. Gençlerin yardımına koştuğu martı boğazına takılan yemeğin çıkması ile rahat nefes alırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.