Video Yaşam İstanbul'da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video
İstanbul'da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video

İstanbul'da 3 günde 30 kişiyi öldüren sahte içkilerin satış anları kamerada | Video

16.01.2025 | 15:00

İstanbul'da son 3 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükselirken, yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 32 bin 862 litre sahte içki, 227 dolu sahte içki şişesi ele geçirildi. Öte yandan Fatih'te sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişinin, bir büfeden içki aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul'da son 3 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlatıldı. Dün ve bugün sahte içki ürettikleri ve sattıkları tespit edilen çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Sultangazi, Bakırköy, Fatih, Beykoz, Küçükçekmece, Çatalca ve Esenyurt'ta çok sayıda ev, iş yeri ve depoya yapılan operasyonlarda toplam 32 bin 862 litre sahte içki, 227 dolu sahte içki şişesi, 1 damıtma kazanı ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla serbest kalırken 6 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Öte yandan, sahte içki üreten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda ise büfeyi işleten Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

83 KİŞİ HASTANEYE GİTTİ
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi. 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisi ise serviste sürüyor.

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