İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem... İşte o anlarda bir gelinlikçide yaşanan panik anları...
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