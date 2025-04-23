Video Yaşam İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video
İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem! Gelinlikçide yaşanan panik anları kamerada | Video

23.04.2025 | 14:10

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem... İşte o anlarda bir gelinlikçide yaşanan panik anları...

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