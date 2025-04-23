İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremde rezidans böyle sallandı | Video
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.
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