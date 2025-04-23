İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremde rezidans böyle sallandı | Video 23.04.2025 | 17:10 İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'ta çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların park ve bahçelere akın ettiği deprem sırasında Esenyurt'taki bir rezidans sallandı. Çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.