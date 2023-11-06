İstanbul’da akılalmaz olay! 20 aracı yumruklayınca esnaf darp etti | Video 06.11.2023 | 10:07 Kağıthane’de bir şahıs park halindeki yaklaşık 20 araca yumruklayarak zarar verdi. Kendi aracına da vurulduğunu gören esnaf genç, sinirlerine hakim olamayınca şahsa yumruk attı. Yaşananlar kameralara yansırken, baygınlık geçiren şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, yanındaki kadınla yürüdüğü esnada krize girdi. Şahıs ardından cadde üzerinde park halinde olan yaklaşık 20 araca tek tek yumruk atarak zarar verdi. Bir mağazanın önündeki araca da vuran şahsı, aracın sahibi olan esnaf Barış Emir Yılmaz (24) görünce neye uğradığını şaşırdı.

20 ARACI YUMRUKLAYAN ŞAHIS TEK YUMRUKLA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Öfkelenen genç geri gelen şahsın yüzüne yumruk attı. Aldığı yumruğun etkisiyle şahıs baygınlık geçirdi. Yanındaki kadının tuttuğu şahıs güçlükle ayakta dururken, çevredekilerin araya girmesiyle genç uzaklaştırıldı. Şahıs için ise olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

"20-25 ARAÇ MAĞDUR DURUMDA, DURUP DURURKEN BİZİ ZARARA SOKTU"

Olayla ilgili konuşan Barış Emir Yılmaz, "Yaklaşık 20 araca maddi anlamda hasar verildi. Şahıs yoğun şekilde madde kullanmıştı ve gereği yapıldı. Ben de bir anda be olduğunu anlamadım içeride müşteriler vardı. Sesi duyunca kapının önüne çıktım ve bir baktım ki aracı tekmeliyordu, bağırıyordu. Arkadan da esnaflar aracım gitti diye bağırıyordu. Ne oluyor derken bir anda küfür etmeye başladı. Olayı anlamadım sonra bir hareketle yere yığıldı. Ambulansı ve polisi aradık. Sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre şahıs madde krizine girmiş. 20-25 araç mağdur durumda. Durup dururken bizi zarara soktu" dedi. Öte yandan olayla ilgili emniyete şikayette bulunulmadığı öğrenildi.