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İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 110 gözaltı | Video

İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 110 gözaltı | Video

08.12.2023 | 14:32

İstanbul’da polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı/istismar" suçlarından aranma kaydı bulunan suçluların yakalanmasına yönelik 5 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda görevlendirilen 216 ekip ve 458 polis, 245 adrese baskın yaptı. Yapılan operasyonda, biden fazla kişiyi öldürme suçundan 62 yıl 10 ay cezası bulunan Bülent Y., yağma suçundan 14 yıl 4 ay cezası bulunan Maşallah A., yaralama suçundan 8 yıl 9 ay cezası bulunan İbrahim Y., öldürme suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan Kasım K., dolandırıcılık suçundan 7 yıl 10 ay cezası bulunan Altan A, hırsızlık suçundan 7 yıl 8 ay cezası bulunan Samet Ö. ve yine aynı suçtan 7 yıl 2 ay cezası bulunan Caner Y. gibi toplam 76 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlılardan 36'sının dolandırıcılık, hırsızlık, öldürme, yağma ve cinsel saldırı/istismar suçlarından hapis cezası ve aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıslar işlemlerin yapılması için bölge polis amirliklerine teslim edildi.

Öte yandan 7 Aralık tarihinde 40 ekiple il genelinde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık suçundan mavi bültenle aranan Nurbek Y., silahlı yağma suçundan 17 yıl 1 ay cezası bulunan Umut K., yağma suçundan 14 yıl cezası bulunan İdris E., çocuğa cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan Selami K., dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay cezası bulunan İdris Ö., yağma suçundan 6 yıl cezası bulunan Can E. ve öldürme suçundan 6 yıl cezası bulunan Sevtap G. olmak üzere toplam 34 zanlı yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ünün "dolandırıcılık, hırsızlık, öldürme, yağma ve cinsel saldırı/istismar" suçlarından hapis cezası ve aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan şahıslar işlemler için bölge polis amirliklerine teslim edildi.

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