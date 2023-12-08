İstanbul’da aranan şahıslara yönelik operasyon: 110 gözaltı | Video
İstanbul’da polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla arananlara yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.
Öte yandan 7 Aralık tarihinde 40 ekiple il genelinde yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda dolandırıcılık suçundan mavi bültenle aranan Nurbek Y., silahlı yağma suçundan 17 yıl 1 ay cezası bulunan Umut K., yağma suçundan 14 yıl cezası bulunan İdris E., çocuğa cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan Selami K., dolandırıcılık suçundan 6 yıl 8 ay cezası bulunan İdris Ö., yağma suçundan 6 yıl cezası bulunan Can E. ve öldürme suçundan 6 yıl cezası bulunan Sevtap G. olmak üzere toplam 34 zanlı yakalandı. Yakalanan şahıslardan 24'ünün "dolandırıcılık, hırsızlık, öldürme, yağma ve cinsel saldırı/istismar" suçlarından hapis cezası ve aranma kayıtlarının olduğu tespit edildi. Operasyonda yakalanan şahıslar işlemler için bölge polis amirliklerine teslim edildi.
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