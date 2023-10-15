Video Yaşam İstanbul’da bir garip kavga: Birbirlerini bıçaklayıp alışverişe gittiler | Video
İstanbul’da bir garip kavga: Birbirlerini bıçaklayıp alışverişe gittiler | Video

İstanbul’da bir garip kavga: Birbirlerini bıçaklayıp alışverişe gittiler | Video

15.10.2023 | 10:38

Kağıthane’de arkadaş olduğu öğrenilen alkollü iki şahıs tartışıp birbirlerini bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan iki arkadaş ardından hiçbir şey olmamış gibi o halde tekel bayisine giderek alışveriş yaptı. Yaşananlar kameralara yansırken, birbirlerinden şikayetçi olmayan iki arkadaş kol kola girerek olay yerinden ayrıldı.

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Kağıthane Çeliktepe'de önceki ay meydana gelen olayda arkadaş olduğu öğrenilen iki şahıs, alkol aldıktan sonra tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçaklayarak hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAYIP ALIŞVERİŞ YAPTILAR
Ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ancak ilginç bir olay yaşandı. İki arkadaş birlikte yürüyerek sokakta bulunan bir tekel bayisine girdi. Üstleri kan içinde olan iki arkadaş buradan alışveriş yaptıktan sonra iş yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin tedavisini de kabul etmeyen iki arkadaş, birbirlerinden de şikayetçi olmayınca kol kola girip olay yerinden ayrıldı. Yaşanan ilginç anlar hem güvenlik kamerası hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

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