İstanbul'da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı | Video
Çaldıkları araçların şase numaralarını değiştirerek sattıkları belirlenen 12 kişilik çete İstanbul, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aldığı aracın 6 ay sonra kayıtlı olmadığını öğrenen mağdur Gaffur Karpuzlar, "4-5 aracı beğendik. En makul araç olarak bunu gördük. 385 bin lira. Hemen bankadan euroları aldık Türk Lirasına çevirdik. Notere gittik. Satışı aldık. 6 ay bindik arabaya. Emniyetten aradılar bizi. Arabayı getirmeniz lazım dediler. Amirliğe geldik. Arabayı elimizden alarak tespite götürdüler. 10 dakika içerisinde arabanın change olduğu belirlendi. Ankara'dan 06 plaka olarak getirilip İstanbul'da ikinci plaka yapıldığı hiç olmayan bir plaka yapıldığı belirlendi. Araba karışık bir şey. İstanbul Emniyeti bu işi çözdü. Çok teşekkür ederim. En azından başkaları yanmasın düzgün galeriden alsınlar. Araçlarına baktırsınlar" dedi.
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