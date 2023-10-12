İstanbul’da cephanelik gibi tamirhane: Çok sayıda silah ele geçirildi | Video
İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir motosiklet tamirhanesine düzenlenen operasyonda, ruhsatsız dürbünlü bir otomatik silah ve ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Bunun üzerine söz konusu tamirhaneye geçtiğimiz Pazartesi günü baskın yapan ekipler, ruhsatsız dürbünlü bir otomatik silah ve ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait 11 mermi ele geçirdi. Operasyonda işyeri sahibi A.E. ile tamirhanede bulunan F.Ç. adlı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Ele geçirilen silahlardan birinin F.Ç.'nin üzerinden çıktığı, diğer silahların ise tamirhanedeki bir zulada ortaya çıktığı anlaşıldı. Saklı yerde ele geçirilen ruhsatsız silahların tamirhane sahibi A.E.'ye ait olduğu değerlendirilen operasyonda, her iki şüpheli de sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Baskında yakalanan F.Ç. isimli kuşkulu kişi "6136 SKM" suçundan yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, işyeri sahibi A.E. ise 10 Ekim'de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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