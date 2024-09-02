Video Yaşam İstanbul’da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu
İstanbul’da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu

İstanbul’da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu

02.09.2024 | 13:39

İstanbul Avcılar’da vatandaşlar çöp konteyneri için de yeni doğmuş erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

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İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar çöp konteynerinın içinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Durumun şokunu atlatan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Daha sonra da bebeği yaşar umuduyla hastaneye götürdü. Bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak bebeği bırakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre yeni doğmuş erkek cesedi olduğu öğrenildi.
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