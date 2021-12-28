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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2021 | 11:02
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Jandarma yürekleri ısıttı | Video 28.12.2021 | 11:18
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Konteynerde tarım dönemi | Video 28.12.2021 | 11:01
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Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz | Video 28.12.2021 | 09:53
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Başkan Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği Hatem teyze konuştu | Video 28.12.2021 | 10:59
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Konya'da donan gölün üzerinde yürüdüler | Video 28.12.2021 | 10:41
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Ardahan'da çeşmeler buz tuttu, sis ulaşımı olumsuz etkiledi | video 28.12.2021 | 10:41
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Parkta karşılaşan liseli kızlar birbirine girdi | Video 28.12.2021 | 10:58
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Adana'da Kripto cinneti! Eşini öldürdü, intihar etti | Video 28.12.2021 | 10:50
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İstanbul'da düğün gecesi şoke eden olay; Boşanmak için mahkemeye koştu! 28.12.2021 | 10:14
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Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video 28.12.2021 | 09:43
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Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu 28.12.2021 | 09:30
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Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın ucuz kurtuldu | Video 28.12.2021 | 09:37
İstanbul'da düğün gecesi benzeri görülmemiş şok olay! Halime İ. ile evlenen Mehmet İ., düğün gecesi kabusu yaşadı. Eşi Halime İ.'den dayak yediğini belirten Mehmet İ., düğün gecesinin sabahı darp raporu alıp boşanmak için mahkemeye başvurdu. Medyaya yansıyan olay kısa sürede sosyal medyada da trend haber oldu...