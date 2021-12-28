İstanbul'da düğün gecesi şoke eden olay; Boşanmak için mahkemeye koştu!

İstanbul'da düğün gecesi benzeri görülmemiş şok olay! Halime İ. ile evlenen Mehmet İ., düğün gecesi kabusu yaşadı. Eşi Halime İ.'den dayak yediğini belirten Mehmet İ., düğün gecesinin sabahı darp raporu alıp boşanmak için mahkemeye başvurdu. Medyaya yansıyan olay kısa sürede sosyal medyada da trend haber oldu...