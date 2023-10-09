İstanbul’da feci “makas” kazası: 1 yaralı | Video
Kağıthane’de iki aracın arasından “makas” atarak geçmeye çalıştığı iddia edilen sürücü, araçlara çarparak takla attı. Kendisiyle birlikte iki aracıda refüje sürükleyen sürücü yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası olay yerinde panik yaşandı.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sürüklediği iki aracı da kullanılamaz hale getiren sürücü, takla atan aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin yardımıyla araç içerisinden çıkartılan sürücü Doğanay K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücüler ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu araçlar kullanılmaz hale gelirken, çevrede panik yaşandı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaparken, araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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