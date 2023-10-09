Video Yaşam İstanbul’da feci “makas” kazası: 1 yaralı | Video
İstanbul’da feci “makas” kazası: 1 yaralı | Video

İstanbul’da feci “makas” kazası: 1 yaralı | Video

09.10.2023 | 11:29

Kağıthane’de iki aracın arasından “makas” atarak geçmeye çalıştığı iddia edilen sürücü, araçlara çarparak takla attı. Kendisiyle birlikte iki aracıda refüje sürükleyen sürücü yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası olay yerinde panik yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde lüks otomobile ile seyreden Doğanay K. iddiaya göre sol ve sağ şeritte ilerleyen iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi. O esnada kontrolü kaybeden sürücü K. her iki araca da çarptı. Çarpma sonucu araçları sürükleyen lüks otomobil, takla atarak refüje çıktıktan sonra durabildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Sürüklediği iki aracı da kullanılamaz hale getiren sürücü, takla atan aracın içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin yardımıyla araç içerisinden çıkartılan sürücü Doğanay K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer sürücüler ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu araçlar kullanılmaz hale gelirken, çevrede panik yaşandı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma yaparken, araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı | Video 02:16
Şanlıurfa’da boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı | Video 09.10.2023 | 16:32
Otoyolda durdurulan araçta eroin ele geçirildi | Video 00:48
Otoyolda durdurulan araçta eroin ele geçirildi | Video 09.10.2023 | 16:33
Arhavi açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 01:34
Arhavi açıklarında oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 09.10.2023 | 16:01
Yaşlı adam tarlada ayının saldırısına uğradı! | Video 02:40
Yaşlı adam tarlada ayının saldırısına uğradı! | Video 09.10.2023 | 15:28
Yaşlı adama saldıran ayı, böyle vuruldu | Video 02:40
Yaşlı adama saldıran ayı, böyle vuruldu | Video 09.10.2023 | 15:17
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi | Video 03:28
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi | Video 09.10.2023 | 15:18
Düğünde havaya ateş açtı, kameramana silah gösterdi | Video 00:20
Düğünde havaya ateş açtı, kameramana silah gösterdi | Video 09.10.2023 | 15:19
Gençleri kandırarak PKK kamplarına götüren şüpheli yakalandı | Video 00:35
Gençleri kandırarak PKK kamplarına götüren şüpheli yakalandı | Video 09.10.2023 | 13:58
İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 02:01
İstanbul merkezli 3 ilde otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 12 gözaltı | Video 09.10.2023 | 12:23
Ağır hasarlı binada tehlikeli anlar! Caddede bulunan kişilerle tartışıp 4’üncü kattan beton parçası fırlattı | Video 00:59
Ağır hasarlı binada tehlikeli anlar! Caddede bulunan kişilerle tartışıp 4'üncü kattan beton parçası fırlattı | Video 09.10.2023 | 13:19
İstanbul’da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı | Video 02:14
İstanbul'da çalıntı ve change oto operasyonu: 12 gözaltı | Video 09.10.2023 | 13:24
Karadeniz açıklarında hortum çıktı | Video 00:45
Karadeniz açıklarında hortum çıktı | Video 09.10.2023 | 12:46
Bolu Dağı’nda sağanak ve sis etkili oldu | Video 01:19
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu | Video 09.10.2023 | 11:06
Dinamitle patlatılan bina vatandaşların meraklı bakışları arasında yerle bir oldu | Video 01:33
Dinamitle patlatılan bina vatandaşların meraklı bakışları arasında yerle bir oldu | Video 09.10.2023 | 12:32
Pişkin taksi sürücüsü, yolcuları yarı yolda indirdi | Video 02:15
Pişkin taksi sürücüsü, yolcuları yarı yolda indirdi | Video 09.10.2023 | 12:32
Küçükçekmece’de iş yeri yangını! | Video 00:46
Küçükçekmece'de iş yeri yangını! | Video 09.10.2023 | 12:26
İstanbul’da feci “makas” kazası: 1 yaralı | Video 02:58
İstanbul’da feci “makas” kazası: 1 yaralı | Video 09.10.2023 | 11:29
Zehir tacirlerine operasyon: 20 tutuklama | Video 01:14
Zehir tacirlerine operasyon: 20 tutuklama | Video 09.10.2023 | 11:14
Ceza yememek için ses sistemli aracı çekiciye yükleyip gezdiler | Video 01:38
Ceza yememek için ses sistemli aracı çekiciye yükleyip gezdiler | Video 09.10.2023 | 10:50
’Aktaşlar’ suç örgütüne operasyonda 20 şüpheli adliyede | Video 01:34
'Aktaşlar' suç örgütüne operasyonda 20 şüpheli adliyede | Video 09.10.2023 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA