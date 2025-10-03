İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu iddia edilen 5 şüpheli doktor gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 5 şüpheli doktorun örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, sözde TUS sorumlusu ile irtibatlarının bulunduğu, örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olduğu ve Bankasya hesapları bulunduğu öne sürüldü.3'ü kamuda, 2'si özel sektörde olmak üzere aktif şekilde doktorluk yapan 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.