İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu iddia edilen 5 şüpheli doktor gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI
3'ü kamuda, 2'si özel sektörde olmak üzere aktif şekilde doktorluk yapan 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 şüpheli doktor yakalandı | Video 03.10.2025 | 14:19
00:38
Denizli'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu | Video 03.10.2025 | 13:53
00:42
Bilecik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı | Video 03.10.2025 | 13:52
01:23
01:23
00:40
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı | Video 03.10.2025 | 11:27
00:44
Tartıştığı sürücü ve aracına defalarca saldırdı! O anlar kamerada | Video 03.10.2025 | 11:20
00:50
Kayseri merkezli 4 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video 03.10.2025 | 11:07
04:24
Bursa’da otobanda ölüme böyle sürdü! Saniyelerle can pazarı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:48
02:20
Ambulansın çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada | Video 03.10.2025 | 10:36
00:58
01:39
Gaziantep’te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 7 yaralı | Video 03.10.2025 | 09:54
01:22
01:39
01:44
03:08
00:36
01:03
Depremde panik oldu, cama çıkarak çığlıklar attı | Video 02.10.2025 | 15:46
02:06
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 15:35