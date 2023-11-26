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İstanbul'da fırtınada uçan çatı otomobillerin üstüne düştü | Video

İstanbul'da fırtınada uçan çatı otomobillerin üstüne düştü | Video

26.11.2023 | 08:35

Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Pendik'te bir binanın çatısı uçtu.

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Olay saat 06.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi, Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle Pendik'te bulunan 4 katlı bir binanın çatısı uçarak sokakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Çatının uçtuğunu gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekipleri çatıda risk teşkil eden diğer parçaları kontrol altına aldı.

Çatıdan kopan parçalar sokakta park halinde bulunan 34 FK 58 ve 41 KY 155 plakalı araçların üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri sokağı insan ve araç girişine kapatırken itfaiye ekipleri çatıdan uçan parçaları olay yerinden kaldırdı.

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