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İstanbul’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video

İstanbul’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video

27.04.2025 | 14:40

İstanbul’da escort siteleri aracılığıyla fuhuş yaptıran şebekeye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 5 ilçede düzenlenen operasyonda, fuhuşa sürüklenen 1’i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilecek.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele kapsamında escort sitelerinden Türk ve yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırılmasına yönelik 3 ay süren takip sonucu İstanbul genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'de 13 adrese düzenlenen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 bin Türk Lirası, 10 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 10 adet sim kartı ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, 2 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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