İstanbul’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 27.04.2025 | 14:40 İstanbul’da escort siteleri aracılığıyla fuhuş yaptıran şebekeye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 5 ilçede düzenlenen operasyonda, fuhuşa sürüklenen 1’i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilecek. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele kapsamında escort sitelerinden Türk ve yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırılmasına yönelik 3 ay süren takip sonucu İstanbul genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'de 13 adrese düzenlenen operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 bin Türk Lirası, 10 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 10 adet sim kartı ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN, 2 YABANCI UYRUKLU KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.