İstanbul’da gasp çetesi çökertildi! 14 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul Avcılar’da 4 araba gasp edip Esenler’de bir işyeri kurşunlayan Gasp Çetesi çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 2’si kadın 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp çetesinin işyeri kurşunladığı anlar ve yakalandıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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