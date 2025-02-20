Video Yaşam İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video

İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video

20.02.2025 | 08:09

İstanbul’da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.

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İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gece saatlerinde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü. Kar yağışı sonrası oluşan pembe bulut görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bulutlar, vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.
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