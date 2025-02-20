İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video
İstanbul’da gece saatlerinde Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü.
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