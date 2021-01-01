Video Yaşam İstanbul'da havai fişek patlatan gençlerin facianın eşiğinden döndüğü anlar kamerada | Video

İstanbul'da havai fişek patlatan gençlerin facianın eşiğinden döndüğü anlar kamerada | Video

İstanbul'da havai fişek patlatan gençlerin facianın eşiğinden döndüğü anlar kamerada | Video
01.01.2021 | 11:42

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İstanbul Sancaktepe'de bir grup genç, binanın teras katında havai fişek patlatmaya çalıştı. Gençlerden biri eliyle tuttuğu patlayan havai fişekleri yere bırakınca korku dolu anlar yaşandı. Binanın teras katında patlayan havai fişekler sonucu facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak amacıyla binanın teras katında havai fişek gösterisi yapmak istedi. Teras katına çıkan gençler havai fişeği patlatmak istedi. Gençlerden biri havai fişekleri tuttuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola sıçramaya başladı. Paniğe kapılarak havai fişekleri yere bırakan gençler kendilerini can havliyle evine attı. Teras katta patlayan havai fişekler nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.


PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Öte yandan, gençlerin havai fişek patlatmak istedikleri ancak beceremedikleri anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin havai fişekleri ateşlemesi ve gencin havai fişekleri bırakması sonucu yaşanan panik anları yer alıyor.

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