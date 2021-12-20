İstanbul'da iki adrese kaçakçılık operasyonu! Binlerce tarihi eser bulundu | Video
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İstanbul Kaçakçılık Polisleri, iki adrese “Tarihi Eser” operasyonu düzenledi. 4 bin 508 adet tarihi eser ele geçirildi.
Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Gaziosmanpaşa ve Fatih'te iki adrese "Tarihi Eser" baskını yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; Helenistik Dönem, Roma-Bizans İmparatorluğu ile Osmanlı Dönemi'ne ait 635 adet gümüş sikke, M.Ö. 2000'e ait pişmiş toprak kil tabletler, İlk Çağ ve Cilalı Taş Devri Dönemleri'ne ait ahşap veya taş yontmak için kullanılan taş aletler, mimari nitelikli mozaik ve mozaik parçaları, pişmiş toprak kandiller, mermer malzemeli taş objeler, göz yaşı şişeleri, kolyeler, cam objeler, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazıların bulunduğu bazı deri parçaları bulundu. Toplamda 4 bin 508 adet tarihi eser ele geçirildiği belirtildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.