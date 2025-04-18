İstanbul’da ‘İkiz plaka’ operasyonu: 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ele geçirildi | Video
İkiz plaka üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Gaziosmanpaşa’da operasyon yaptı. Operasyonda 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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