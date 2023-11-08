İstanbul’da ilginç görüntü: Motosikletinin plakasını sökerek yoluna tek tekerlek üzerinde devam etti | Video
Kağıthane’de bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta durduğu esnada aracının arka plakasını sökerek yoluna tek tekerlek üzerinde devam etti. İddiaya göre ceza yememek için bu yöntemi uygulayan sürücüyü, trafikte bulunan başka bir aracın kamerası anbean kaydetti.
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