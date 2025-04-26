İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video
İstanbul'da 2 iş yerine motosikletli şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırı ve bir kasten yaralama olayının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerine silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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