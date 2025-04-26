Video Yaşam İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video

İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video

26.04.2025 | 11:12

İstanbul'da 2 iş yerine motosikletli şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırı ve bir kasten yaralama olayının ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, iş yerlerine silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarına yönelik şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Edinilen bilgiye göre, 3 Nisan tarihinde Eyüpsultan'da bulunan kuyumcuya ve 11 Nisan'da Küçükçekmece'deki bir güzellik merkezine motosikletli şüpheliler silahlı saldırı gerçekleştirdi. 24 Mayıs tarihinde ise Şişli'de E.A. isimli şahsa silahlı saldırı olayı meydana geldi. 3 farklı ilçede meydana gelen iş yeri kurşunlama ve kasten yaralama olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kimlik bilgileri tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, iş yerlerine motosikletli şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:52
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 26.04.2025 | 11:12
Şişli’de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 00:31
Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 11:06
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 01:18
Gaziantep’te feci kaza: İşçi servisi ile tır çarpıştı, 9 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:56
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:17
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.04.2025 | 10:51
Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video 04:38
Eşini öldürüp, aynı tabancayla intihar etmişti: Dehşet anları ortaya çıktı! | Video 26.04.2025 | 10:03
İstanbul’da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:30
İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 26.04.2025 | 09:49
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 00:21
Ekrem İmamoğlu gizli toplantıdan iki sır valizle çıktı 25.04.2025 | 22:02
Kırıkkale’de trafik kazaları KGYS kameralarında! Kuralsızlık kameraya takıldı 00:22
Kırıkkale’de trafik kazaları KGYS kameralarında! Kuralsızlık kameraya takıldı 25.04.2025 | 19:14
Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video 00:25
Ordu’da cinayet suçundan aranan hükümlü, saklandığı gizli bölmede yakalandı | Video 25.04.2025 | 16:55
Bingöl’de zincirleme kaza; 1’i ağır 6 yaralı | Video 01:27
Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı | Video 25.04.2025 | 15:33
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 00:51
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 25.04.2025 | 15:11
Erzurum’da narko operasyon: 7 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 00:33
Erzurum’da narko operasyon: 7 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 25.04.2025 | 14:58
Fatih’te 6.2’lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 08:29
Fatih'te 6.2'lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 25.04.2025 | 13:16
Avcılar’da deprem anları kamerada | Video 05:25
Avcılar'da deprem anları kamerada | Video 25.04.2025 | 12:55
Ayağına kereste düşürdü, hırsızlığa devam etti! O anlar kameraya yansıdı | Video 04:21
Ayağına kereste düşürdü, hırsızlığa devam etti! O anlar kameraya yansıdı | Video 25.04.2025 | 12:52
Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi | Video 00:44
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı dolayısıyla SOLO TÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi | Video 25.04.2025 | 12:34
Deprem anında herkes kaçarken o ailesine koştu! O anlar kamerada | Video 01:23
Deprem anında herkes kaçarken o ailesine koştu! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:33
Osmaniye’de 9’u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 00:21
Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:31
Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 00:23
Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 25.04.2025 | 11:48
İzmir’de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video 00:30
İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video 25.04.2025 | 11:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY