Video Yaşam İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video
İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video

İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video

20.02.2025 | 10:49

İstanbul’da yoğun kar yağışı sonrası karla kaplı yollarda, sürücüler direksiyon haklimiyetini kaybedip kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer Maden Mahallesi'nde yaşanan kazada yokuştan inen kamyonet kaydı. Yan dönen araç güçlükle durabildi. Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşanan bir diğer kazada ise, yokuş çıkamayan sürücü kayarak arkadaki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle panik yaşandı. Yine Kağıthane Şirintepe'de yaşanan bir diğer kazada ise, yokuştan inen taksi şöförünün kullandığı araç kaydı.

KARDA KAYIP KAZA YAPTILAR
Yan dönen taksi park halindeki araca çarparak durduktan sonra geri manevra yaparak yoluna devam etti. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü, şoförünün frene basmasının ardından kayarak ilerledi. Başka bir İETT otobüsü de kayarak yan döndü. Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi'nde de karda kayan bir otomobil yol kenarına düştü. Sarıyer Maslak'ta ise kar yağışı sırasında ilerleyen bir otomobil, yolda kalan bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video 03:49
İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video 20.02.2025 | 10:49
Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 01:39
Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.02.2025 | 10:38
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 00:37
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 20.02.2025 | 10:35
Bursa’da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video 04:34
Bursa'da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 10:24
Arnavutköy’deki acımasız dayak kamerada! Kaskla kafasına vurup yerde tekmelediler | Video 02:38
Arnavutköy'deki acımasız dayak kamerada! Kaskla kafasına vurup yerde tekmelediler | Video 20.02.2025 | 09:48
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 01:04
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 20.02.2025 | 09:48
Kütahya’da kar yağışı sürücüleri mağdur etti, kamyoncular dağda mahsur kaldı | Video 00:51
Kütahya'da kar yağışı sürücüleri mağdur etti, kamyoncular dağda mahsur kaldı | Video 20.02.2025 | 09:42
Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 01:43
Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 20.02.2025 | 09:24
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi | Video 03:04
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 09:13
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video 02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:03
Denizli’de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:28
Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.02.2025 | 08:17
İstanbul’da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 00:37
İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 20.02.2025 | 08:17
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 00:48
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 20.02.2025 | 08:16
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video 01:22
İstanbul’da gökyüzünde pembe bulut kümeleri görüldü | Video 20.02.2025 | 08:09
Küçükçekmece’de binadan çatlama sesi geldi, vatandaşlar tahliye edildi | Video 06:41
Küçükçekmece'de binadan çatlama sesi geldi, vatandaşlar tahliye edildi | Video 20.02.2025 | 08:09
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:33
Motosiklet yarışı kazayla sonuçlandı! Metrelerce böyle sürüklendi | Video 20.02.2025 | 08:09
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 03:52
Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı! 19.02.2025 | 20:35
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 08:11
Kumar borcu nedeniyle boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın son yolcuğuna uğurlandı | Video 19.02.2025 | 16:14
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasının 3’üncü duruşması sanık savunmaları ile devam ediyor | Video 19.02.2025 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA