İstanbul'da kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi | Video
İstanbul'da motosikletin otobüse arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Kadir Balcı'nın cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.
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