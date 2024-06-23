İstanbul’da kazaklı timsah operasyonu: Timsahı tasma takıp gezdirdi | Video
Kartal’da rezidansta yaşayan bir kişi, sahibi olduğu timsaha hem kazak giydirip hem de tasma takarak sokakta gezdirdi. Şoke eden anları sosyal medyadan paylaşan şahıs polis tarafından emniyete götürülürken, timsaha ise el konuldu.
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