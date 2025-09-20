Video Yaşam İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada!
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada!

İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada!

20.09.2025 | 16:30

İstanbul Kartal'da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Ardından ani bir manevra ile aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
İstanbul’da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 02:53
İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 20.09.2025 | 15:14
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25
Kağıthane’de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 04:28
Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 20.09.2025 | 11:17
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 01:00
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 20.09.2025 | 09:53
Rize’de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 02:27
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34
Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
Bursa’da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 00:21
Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 20.09.2025 | 08:37
İstanbul Boğazı’nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 02:22
İstanbul Boğazı'nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 19.09.2025 | 21:53
Urla’da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
Gaziantep’te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4’ü çocuk 6 yaralı 01:12
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı 19.09.2025 | 15:34
Ankara’da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu! 06:38
Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu! 19.09.2025 | 12:25
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! 06:29
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! 18.09.2025 | 22:27
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY