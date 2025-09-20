İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada!
İstanbul Kartal'da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Ardından ani bir manevra ile aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
02:53
03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
01:02
04:28
00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46
01:00
02:27
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34
00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
00:21
02:22
01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
01:12
06:38
00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
06:29
02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21