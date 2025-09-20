İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada!

İstanbul Kartal'da trafikte seyir halinde olan bir sürücü, önündeki araca selektör yaparak tacizde bulundu. Ardından ani bir manevra ile aracın önüne geçip frene basarak kazaya yol açtı. Kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücünün o anları, başka bir aracın kamerasına yansıdı.