İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı | Video

27.08.2025 | 11:44

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekipleri tarafından 7 ilçede düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil mafya olarak tabir edilen, "Kurşunlama, Yağma, Tehdit" suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine ve sosyal medyada silah teşhir eden şahıslara yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 ve 26 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Üsküdar ve Eyüpsultan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, şimdiye kadar 8 ayrı eyleme karıştıkları ileri sürülen 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonlar evlerde yapılan aramalarda ise 98 tabanca, bir uzun namlulu silah görünümünde airsoft tüfek, bir av tüfeği, 689 tabanca mekanizması bir çalıntı motosiklet, farklı ebatlarda 42 mermi, test amaçlı kullanılan 1 doldur boşalt bidonu, silah montaj işlemlerinde kullanılan mengene ile taşlama ve pres makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 24 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, 5 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Soruşturmada 11 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, geri kalan 6 kişi hakkında ise yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
