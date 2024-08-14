Video Yaşam İstanbul’da narkotik operasyonu...  Tam 190 kilo ele geçirildi
İstanbul’da narkotik operasyonu...  Tam 190 kilo ele geçirildi

İstanbul’da narkotik operasyonu...  Tam 190 kilo ele geçirildi

14.08.2024 | 15:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı adrese yaptığı operasyonda tam 190 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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