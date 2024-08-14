İstanbul’da narkotik operasyonu... Tam 190 kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde 2 ayrı adrese yaptığı operasyonda tam 190 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.