İstanbul'da öldürülen küçük Şirin Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla defnedildi | Video

İstanbul'da 2 gün boyunca kayıp olan ve Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye katılanlar Şirin'inin mezarına gelinlik ve papatyalar bırakırken yakınları ise katilin idam edilmesini istedi.