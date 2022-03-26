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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'da at arabası ve otomobilin tehlikeli yolculuğu kamerada 26.03.2022 | 09:33
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İstanbul Eyüpsultan sahilinde korkutan görüntü! Kıyıya vurdular... 26.03.2022 | 09:33
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İstanbul Ümraniye’de doğal gaz kutusunda korkutan patlama 26.03.2022 | 09:17
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Kocaeli'deki feci kaza kamerada... 2 kişi metrelerce havaya savruldu! 26.03.2022 | 09:18
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İstanbul'da onlarca yunus kıyıya vurdu 25.03.2022 | 16:41
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Alkollü araç kullanan İBB çalışanı, arabalara çarptı | Video 25.03.2022 | 16:33
05:58
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2 adet televizyon çalan hırsız, parmak izinden yakalandı | Video 25.03.2022 | 16:23
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Ankara'daki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı | Video 25.03.2022 | 15:50
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İstanbul'da taksici kabusu! Tartıştığı kişiye tornavida ile saldırdı | Video 25.03.2022 | 15:09
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Husumetlisini bacağından vurdu; O anlar kamerada | Video 25.03.2022 | 14:24
01:18
İşletmelerin korkulu rüyası olmuşlardı: Yakalandılar! | Video 25.03.2022 | 14:23
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Beyoğlu'nda İETT şoförüne saldırı kamerada | Video 25.03.2022 | 13:52
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12 günde 16 su sayacı çaldı! Poşetlere doldurup böyle kaçtı | Video 25.03.2022 | 13:16
İstanbul, Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizinin ardından ikinci bir deniz kriziyle karşıya karşıya geldi. Ukrayna'nın savaş bölgesi Odessa'nın da kıyısının bulunduğu Karadeniz'de toplu yunus ölümleri yaşanmaya başladı, İstanbul'un kuzey şeridi adeta yunus mezarlığına döndü. Son 10 günde 25 yunus ölüsü Eyüpsultan'un Karadeniz kıyısındaki Akpınar'ın kıyı kesimlerine vurdu. SABAH'ın görüntülediği korkunç manzaranın ardından denizaltı yaşamı uzmanları toplu ölüme uzanan ihtimalleri değerlendirdi, Ukrayna-Rusya'daki savaşa dikkat çekti.