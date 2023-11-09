İstanbul’da PKK’ya yönelik operasyon: 4 gözaltı | Video
İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinin, Suriye’deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile iletişim halinde oldukları, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma ve saklanmalarına yardımcı oldukları ve Avrupa’daki örgüt üyeleriyle irtibatlı kişilere para aktarmada aracılık ettikleri tespit edildi.
POLİSİN TOPLADIĞI İSTİHBARİ BİLGİLER SAVCILIĞI HAREKETE GEÇİRDİ
Güvenlik ve istihbarat birimlerince elde edilen istihbari bilgiler ışığında savcılık tarafından başlatılan soruşturmada, Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG sorumluları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınmalarına, gizlenmelerine yardım ve yataklık eden, Avrupa'daki PKK/KCK mensupları ile irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarma işlerine aracılık ederek 'havala ticareti' yapan, illegal yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt üyelerine yardımcı olan şüpheliler tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında şüphelilerin yakalanması için düğmeye basıldı.
ÖZEL HAREKAT TİMLERİYLE BASKIN
Birçok adrese özel harekat timleri eşliğinde düzenlenen operasyonda 4 kuşkulu yakalanarak gözaltına alındı, bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği, ilerleyen sürelerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.
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