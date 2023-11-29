İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 29.11.2023 | 16:05 İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da karşıya geçmek için büyük çaba sarf etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı ve turuncu kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına, mega kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Karaköy'de cadde kenarlarında oluşan su birikintileri, yayaların ve araçların ilerlemesini engelledi. Birçok vatandaş su birikintisine bata çıka güçlükle karşıya geçerken, o anlar ise objektiflere yansıdı. Öte yandan İstanbul'da fırtına devam ederken, sahil şeridinde ise boyları 5 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.