İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video
İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da karşıya geçmek için büyük çaba sarf etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Silivri’de göle dönen sokaklar böyle görüntülendi | Video 29.11.2023 | 16:30
02:09
İstanbul’da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 29.11.2023 | 16:05
00:18
02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03
01:19
Kağıthane'de Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı | Video 29.11.2023 | 15:03
05:22
02:29
Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi: 11 gözaltı | Video 29.11.2023 | 15:41
05:31
Depremzede Abdulkadir protez bacağına kavuştu | Video 29.11.2023 | 14:19
01:20
00:49
02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03
00:48
01:54
Bodrum'da kan donduran cinayet! Anne ve kızını kim neden öldürdü? | Video 29.11.2023 | 14:48
04:31
Dalgalar arasında kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.11.2023 | 13:43
03:20
Bir tarafı olmayan hatalı basım 100 doları satışa çıkardı | Video 29.11.2023 | 12:21
03:42
00:16
Kartal’da bisikletli kadını taciz eden kişiye 3 yıl hapis istemi | Video 29.11.2023 | 12:21
01:58
FETÖ'cü öğretmen, ranzanın gizli bölmesinde yakalandı | Video 29.11.2023 | 12:21
01:58
03:35
Salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı | Video 29.11.2023 | 11:43