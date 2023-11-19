Video Yaşam İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video

İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi | Video

19.11.2023 | 14:38

İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve sağanak yağış, Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. Sarıyer'de ise ağaçlar devrildi.

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