İstanbul’da sokak ortasında iki grup arasında çatışma çıktı: 3 yaralı | Video 02.07.2024 | 12:39 Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasına silahlı çatışma çıktı. Olayda o esnada caddede bulunan yabancı uyruklu bir şahıs ve taraflardan 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan Y.K. Ve F.K. isimli şahıslar telefonla konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmaya başka kişilerde dahil oldu. Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K.'yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti. Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K.'yi gören şahıslar ateş açtı. Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K.'de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi. Y.K. hiç yara almazken saldırı maksatlı motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı. O esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Kjaznı isimli şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Y.K. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltında alındı.Y.K. ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduklarını ön gördüklerini belirtti. Konuyla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Kjaznı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.