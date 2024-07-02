İstanbul’da sokak ortasında iki grup arasında çatışma çıktı: 3 yaralı | Video
Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasına silahlı çatışma çıktı. Olayda o esnada caddede bulunan yabancı uyruklu bir şahıs ve taraflardan 2 kişi yaralandı.
Y.K. ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduklarını ön gördüklerini belirtti. Konuyla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Kjaznı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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