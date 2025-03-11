Video Yaşam İstanbul'da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video
İstanbul'da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video

İstanbul'da suç çetelerine operasyon: 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi | Video

11.03.2025 | 14:34

İstanbul'da son 15 günde silah kaçakçılarına ve motosikletli suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kaçak silah atölyesi ortaya çıkarılırken, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, 4 kalem görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri silah kaçakçılarına ve sözde yeni nesil mafya olarak tabir edilen, kurşunlama, yağma, tehdit suçlarını işleyen motosikletli suç çetelerine yönelik çalışma yaptı. Son 15 gün içerisinde Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda; 1 kaçak silah atölyesi, 2 AK-47 uzun namlulu tüfek ve şarjörü, 1 otomatik tabanca, 222 tabanca ve şarjörü, 4 kalem görünümlü suikast silahı, bin 222 fişek, 575 şarjör, çok sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesi faaliyetinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve test atışlarında kullanılan doldur boşalt bidonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 67 şüpheliden 13'ü hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüphelinin ise işlemlerine devam edildiği belirlendi. Öte yandan motosikletli suç çeteleri tarafından bazı adrese yönelik düzenlenen silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

"SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEKTİR"
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Son 15 gün içerisinde İstanbul'umuzun 12 ilçesinde Organize Suçlarla Şube Müdürlüğümüzün yapmış olduğu başarılı çalışmalarda kurşunlama, yağma tehdit suçlarına karışan organize suç gruplarına yönelik ve gruplara silah temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 49 şüpheli tutuklanmış, 13 şahıs ise adli kontrol almış. 5 şahıs ile ilgili işlemler devam etmekte. Ayrıca bu operasyonlar kapsamında 4 adet suikast silahı, 222 adet tabanca bunların 109'u kurusıkıdan bozma tabanca. 2 adet AK47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik tabanca, silah üretim malzemeleri ve çok sayıda fişek ile silah parçası ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak her sokakta, her köşede, her caddede suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi İstanbul halkımızın desteği ile mücadelemizi sürdüreceğiz.

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