İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü! O anlar kamerada | Video
Fatih’te bulunan Pazartekke durağında, tramvayda yaşanan yoğunluk nedeniyle tartışan iki yolcu birbirine yumruklarla saldırdı. Tramvay durağı boks ringine dönerken başka bir yolcu o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İki yolcu birbirine yumruklarla saldırırken kavga tramvay durağına taştı. Tramvaydan inen yolcular kavga eden kişileri güçlükle ayırdı. Taraflardan biri tramvaya geri binerken diğeri aracın kapısını açmaya çalıştı. Tramvayın hareket etmesiyle olay son buldu.
Boks müsabakasını andıran görüntüler tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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