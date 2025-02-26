İstanbul'da tramvay seferlerinde gecikme çileden çıkardı | Video
İstanbul'da sabah saatlerinde T-1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda seferlerin gecikmesi yoğunluğa neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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