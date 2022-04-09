Video Yaşam İstanbul'da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü...
İstanbul'da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü...

İstanbul'da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü...

09.04.2022 | 13:34

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Son dakika haberleri | İstanbul Esenler’de bulunan dev market zincirinin şarküteri reyonunda fareler adeta cirit attı. O anları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

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Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler'de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.


Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

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