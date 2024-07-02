Video Yaşam İstanbul’da yabancı uyruklu iş insanlarına bıçaklı tehdit: Şüpheli tutuklandı | Video
İstanbul’da yabancı uyruklu iş insanlarına bıçaklı tehdit: Şüpheli tutuklandı | Video

İstanbul’da yabancı uyruklu iş insanlarına bıçaklı tehdit: Şüpheli tutuklandı | Video

02.07.2024 | 16:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer'de Arap iş adamlarını bıçakla tehdit eden M.İ.'nin tehdit görüntüleri üzerine yaptığı çalışma sonucunda şüpheliyi evinde yakaladı. Alkollü olduğu öğrenilen şüphelinin adliyeye sevk edildiği açıklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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