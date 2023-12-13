İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 22 gözaltı | Video
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
ZEYTİNBURNU'NDA 8 ADRESE BASKIN
Yasadışı bahis şebekesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yerleri ve kimlikleri belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için dün Zeytinburnu'nda 8 ayrı adrese peş peşe baskın düzenlendi. Operasyonda 22 kişi yakalanırken, 'istasyon' diye tabir edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 96 cep telefonu, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 50 mermi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şebeke üyeleri sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bahis şüphelilerin çalışma yöntemleri de deşifre edildi.
İSTASYON EVLER, VARDİYALI OLARAK MAAŞLI ÇALIŞAN KİŞİLER VE PARANIN TOPLANDIĞI SUÇ MERKEZLERİ
Buna göre çevrimiçi bahis sitelerinde bahis oynamak için para yatırma ve para çekme işlemlerinin kontrolü için oluşturulan banka hesaplarının takibi için ofis evleri kiralandığı, bu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan şahısların bulunduğu, bu şahısların da 3. şahıslardan temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıkları anlaşıldı. Bahis çetesine bağlı hareket eden söz konusu kişilerin, kendilerine ait bu hesaplar üzerinden yasadışı bahisten elde edilen paraları şebeke yöneticilerine aktardıkları tespit edildi.
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