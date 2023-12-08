İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yasadışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. “Kasten Yaralama”, “Görevli Memura Mukavemet” ve “Uyuşturucu Madde Kullanma” gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olan zanlıların üzerinden 682 bin 565 TL ile bin dolar para ele geçirilirken mahkemede serbest kaldıkları öğrenildi.
SANAL BAHİSÇİLER SERBEST KALDI
Operasyonda her üç kişi de yaralanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, bir dizüstü bilgisayar, 1 adet laptop, 5 cep telefonu, 1 çeyrek altın, para sayma makinası, 19 tabanca mermisi, 682 bin 565 TL ve bin dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Söz konusu güvenlik merkezinde bu şüphelilere yönelik yapılan GBT sorgusunda "Kasten Yaralama", "Görevli Memura Mukavemet", "Uyuşturucu Madde Kullanma" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şahıslar, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Aralık'ta "Yasadışı Bahis" suçundan sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldığı öğrenildi.
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